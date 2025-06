Grécia anuncia novo ministro das Migrações

Três vice-ministros também renunciaram e serão substituídos. As cerimônias de posse estão programadas para segunda-feira.

A desistência de Voridis ocorreu uma semana depois que a Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) enviou um dossiê ao Parlamento de Atenas para investigar o suposto envolvimento de dois ex-ministros do governo do premiê grego Kyriakos Mitsotakis no desvio de fundos da União Europeia.

Voridis, uma figura-chave no governo, foi ministro do Desenvolvimento Agrícola entre 2019 e 2021, antes de ser designado para a pasta das Migrações em janeiro.

Em sua carta de renúncia, ele declarou que "não havia cometido nenhum ato indevido" e que optou por deixar o cargo após um pedido do partido socialista de oposição, PASOK, para a criação de uma comissão parlamentar para investigar as alegações. A renúncia foi aceita por Mitsotakis.

O governo conservador do primeiro-ministro endureceu sua política migratória desde que chegou ao poder em 2019, reforçando os controles nas fronteiras terrestres e marítimas do país.

A Grécia é uma das principais portas de entrada da imigração irregular na Europa.