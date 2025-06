Hermès propõe uma coleção de verão para o homem urbano

Em meio ao calor que sufoca a Europa, a marca francesa Hermès propôs, neste sábado (28), na Semana da Moda de Paris, uma coleção para o homem que passa o verão na cidade, marcada pelo estilo leve, mas cheio de estratégias para enfrentar as altas temperaturas.

Calça e jaqueta confeccionados com tiras de couro trançado finíssimas, que lembram uma cadeira de jardim, foram os destaques deste desfile refrescante da temporada primavera-verão 2026, realizado no Palácio de Iéna, em Paris.

"Tinha vontade de brincar com isso, com a abertura das peças, com essa ideia da transparência, de coisas com aberturas, de deixar o vento passar por elas", explicou à imprensa a estilista, Véronique Nichnian.