Irã dá adeus com honras de Estado a militares e cientistas mortos na guerra com Israel

O Irã se despediu, neste sábado (28), com um funeral de Estado, dos cerca de 60 cientistas e comandantes militares de alto escalão mortos durante a guerra de 12 dias com Israel, no quinto dia de uma trégua fragilizada por novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vestindo preto, milhares de pessoas se reuniram no centro de Teerã, cantando slogans como "morte aos Estados Unidos" e "morte a Israel", e exibindo fotografias dos falecidos.

Os caixões foram cobertos com a bandeira nacional e transportados em caminhões por 11 quilômetros da Praça Enghelab [Revolução] até a Praça Azadi [Liberdade].