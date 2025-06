Mais de 100 mil manifestantes protestam na Sérvia por eleições antececipadas

À noite, houve confrontos entre grupos de manifestantes e forças de segurança, que usaram gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral.

Segundo comunicado da polícia, o protesto reuniu 36 mil manifestantes, mas jornalistas da AFP, bem como várias imagens aéreas, mostram uma multidão maior.

De acordo com uma estimativa provisória de uma organização independente, cerca de 140 mil pessoas participaram da manifestação, o que a tornaria uma das mais importantes desde o início do movimento, depois do ato de 15 de março, que reuniu 300 mil pessoas.

