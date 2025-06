Messi reencontra seu ex-time PSG nas oitavas de final da Copa de Clubes

Ele foi embora sem conseguir erguer a primeira taça da Liga dos Campeões para os parisienses, o objetivo principal do time francês, mas conquistou o tricampeonato mundial da Argentina ao vencer a França na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Nenhum dos lados da moeda ajudou a florescer um relacionamento romântico com a torcida da capital francesa, que chegou a vaiar o homem que no Barça ? e agora em Miami - é venerado e intocável.

A resposta do dono do pé esquerdo mais valioso do planeta foi um dardo no orgulho parisiense: "Eu não fui feliz em Paris".

- "Nunca se sabe o que pode acontecer" -

Muita água correu por baixo da ponte desde então, e 'La Pulga', na reta final de sua gloriosa carreira, enfrentará pela primeira vez um time que já defendeu e comandará um Inter Miami que, no papel, está vários degraus abaixo do atual rei da Europa.

Ele fará isso no Estádio Mercedes-Benz às 13h (horário de Brasília), acompanhado em campo por um trio de veteranos com quem fez amizade no Barcelona: Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. E no banco, ele será dirigido por outro ex-jogador do Barça e astro argentino, Javier Mascherano.