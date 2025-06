Onda de calor se espalha pelo sul da Europa

A pior parte do evento é esperada inicialmente para o domingo e, com maior incerteza, para segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40º C no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.

"Espera-se que [a temperatura] ultrapasse os 42º C na área ao redor dos rios Guadalquivir, Guadiana e Tejo, sem descartá-los no Ebro", anunciou a Aemet no alerta especial sobre a onda de calor emitido na sexta-feira.

O calor também contribui para o aquecimento das águas do mar da Península e das Ilhas Baleares, que "ultrapassam os 26° C: número recorde para estas datas, típico de meados de agosto", destacou a Aemet em sua conta no X.

Os últimos três anos foram os mais quentes da série histórica espanhola, com várias ondas de calor e recordes de temperatura.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com 42°C esperados em Lisboa e um risco máximo de incêndios.

O perigo também se multiplica na França, que pode chegar a 35° C em pelo menos dois terços do país no domingo e na segunda-feira.