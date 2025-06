Palmeiras vence Botafogo (1-0) na prorrogação e vai às quartas da Copa de Clubes

O Palmeiras avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado (28), num duelo brasileiro na Filadélfia, que foi decidido na prorrogação.

O atacante Paulinho, que começou a partida no banco de reservas, marcou o gol que garantiu a vaga aos 100 minutos do jogo disputado no Lincoln Financial Field.

O time paulista brigará por uma vaga nas semifinais na sexta-feira, também na Filadélfia, contra o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que jogam em Charlotte neste sábado, às 17h (horário de Brasília).