Palmeiras vence Botafogo (1-0) na prorrogação e vai às quartas da Copa de Clubes

O Palmeiras avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0 com um gol de Paulinho na prorrogação, neste sábado (28), num duelo brasileiro na Filadélfia.

O ex-atacante do Bayer Leverkusen, que se recuperou de uma lesão na tíbia direita, sobre a qual compartilhou poucos detalhes, foi o herói do time paulista na vitória sobre o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Ele balançou a rede aos 100 minutos, numa jogada em que avançou entre dois marcadores e finalizou com um chute de pé esquerdo superando o goleiro John, um dos grandes nomes na partida disputada no Lincoln Financial Field.