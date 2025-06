Rebeldes huthis do Iêmen afirmam ter lançado míssil contra Israel

Este é primeiro lançamento de mísseis anunciado pelos huthis contra Israel desde o cessar-fogo que entrou em vigor no dia 24 de junho, após 12 dias de guerra, entre Israel e Irã, aliado dos rebeldes iemenitas.

Os huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, devastado pela guerra, lançou dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início do conflito em Gaza, desencadeado por um ataque do movimento islamista palestino Hamas no território israelense em 7 de outubro de 2023.

ml/tp/pc/zm/yr

© Agence France-Presse