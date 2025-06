Trump diz que 'não tolerará' que continue o julgamento por corrupção contra Netanyahu

Na sexta-feira, um tribunal israelense rejeitou o pedido de Netanyahu para suspender suas audiências no julgamento por corrupção por duas semanas.

Sua defesa havia solicitado o adiamento das audiências antes de retomar o processo na próxima semana, mencionando os "desenvolvimentos na região e no mundo", após a guerra com o Irã e no contexto do conflito aberto em Gaza.

Também havia apresentado um pedido de cancelamento das duas próximas sessões judiciais.

Em um dos casos contra ele, Netanyahu e sua esposa Sara são acusados de aceitar mais de 260 mil dólares em bens de luxo como charutos, joias e champanhe de milionários em troca de favores políticos.

Em outros dois, ele é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses.

Trump já havia apelado na quarta-feira para anular o processo, que ele classificou como "caça às bruxas", e também recomendou que fosse "concedido um perdão a um Grande Herói", no dia seguinte ao cessar-fogo entre Israel e o Irã.