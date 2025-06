Wimbledon é a "melhor oportunidade" para conquistar 25º Grand Slam, diz Djokovic

Em busca do recorde de 25 títulos de Grand Slam desde seu último troféu conquistado no US Open em 2023, o tenista sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon, disse neste sábado (28) que o torneio londrino pode ser "sua melhor opotunidade" para alcançar esse feito.

"Meu desejo é jogar por mais alguns anos", disse o sérvio de 38 anos em uma coletiva de imprensa dois dias antes do início do torneio.

"Eu adoraria me manter em boa forma física e mentalmente motivado para continuar jogando no mais alto nível", continuou o atual número 6 do mundo. "Esse é o objetivo, mas nunca se sabe neste momento" de sua carreira.