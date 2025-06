Bayern vence Flamengo (4-2) e vai enfrentar PSG nas quartas da Copa de Clubes

O Bayern de Munique acabou com o sonho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes neste domingo (29), em Miami, ao vencer o time brasileiro por 4 a 2 nas oitavas de final, em um jogo em que mostrou sua superioridade diante de uma equipe aguerrida.

Os campeões alemães abriram o placar com um gol contra do chileno Erick Pulgar (6') e encaminharam a vitória com um gol de Leon Goretzka (41') e dois gols do imparável Harry Kane (9' e 73').

Os cariocas conseguiram diminuir em dois minutos, com Gerson (33') e Jorginho (54'), de pênalti, mas acabaram sucumbindo à fria eficiência dos bávaros.