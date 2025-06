Bolívia relata 74 casos de sarampo

"Até uma semana atrás, havíamos informado 60 casos, hoje estamos falando de 74", disse Enríquez ao programa dominical da emissora estatal Bolivia TV.

Além disso, "estamos aguardando os resultados de 600 casos suspeitos que podem ser confirmados como positivos", indicou.

Entre as primeiras medidas do governo, decidiu-se antecipar as férias escolares no departamento de Santa Cruz, epicentro do surto, e realizar aulas remotas nas cidades de La Paz, El Alto e Potosí.

Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso foi detectado em abril em uma criança de 1 ano e 2 meses de idade, residente em Santa Cruz, com histórico de viagem ao Brasil.

Enríquez informou que "a Bolívia foi declarada um país livre de sarampo em 2016 graças a campanhas intensivas de vacinação", mas enfatizou que, para manter esse status, é fundamental alcançar coberturas superiores a 95% de imunização.

A Bolívia recebeu como doação no sábado, por parte da Venezuela, 100 mil doses de vacinas contra sarampo, rubéola e caxumba, para reforçar suas campanhas de vacinação.