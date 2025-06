Bombardeio israelense à prisão de Evin, em Teerã, deixou 71 mortos

No momento do bombardeio, vários opositores e prisioneiros estrangeiros ou com dupla nacionalidade estavam detidos nesta instalação de alta segurança, onde a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi também ficou presa por anos.

Entre as vítimas estão funcionários administrativos da prisão, soldados, prisioneiros, familiares visitantes e pessoas que moram nas proximidades, disse Jahangir.

As fotos publicadas pelo Judiciário mostram paredes destruídas, tetos desabados e escavadeiras limpando os escombros.

Um dia após o bombardeio, as autoridades anunciaram a transferência de um número não especificado de detentos para outras prisões.

