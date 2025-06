Comunista Jeannette Jara será candidata presidencial da coalizão governista no Chile

A comunista Jeannette Jara, ex-ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric, venceu neste domingo (29) as prévias da coalizão governista chilena, tornando-se candidata desse setor para as eleições gerais de novembro.

Com 93% dos votos contabilizados, Jara alcançou 60% das preferências, segundo os dados oficiais do Serviço Eleitoral (Servel).

Em segundo lugar ficou a ex-ministra Carolina Tohá, de centro-esquerda, com 27%. Em seguida, estão Gonzalo Winter (9%), da Frente Ampla, partido de Boric, e Jaime Mulet (2,7%), do partido minoritário Federação Regionalista Verde Social.