Fluminense e Inter de Milão fazem duelo entre gigantes com artilheiros sul-americanos

Um empate sem gols contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, garantiu ao Fluminense a classificação para as oitavas de final como segundo colocado do Grupo F, atrás dos alemães.

O técnico Renato Gaúcho prefere Arias no ataque pela direita, onde ele colabora com outro grande atacante do continente, o argentino Germán Cano.

"Aos poucos, fomos construindo uma amizade e uma química dentro de campo. Essa relação é muito importante, assim como o bom ambiente no clube. Tudo tem dado certo para que possamos viver grandes momentos no Fluminense", disse o centroavante de 37 anos.

Ambos foram fundamentais para as glórias do clube, como o título da Copa Libertadores que conquistaram em 2023.

- Curando feridas -

As feridas da goleada de 5 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na final da última Liga dos Campeões parecem estar começando a cicatrizar na Inter, com bons resultados na Copa do Mundo de Clubes.