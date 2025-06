Fumantes manifestam incômodo com proibição do cigarro nas praias da França

"Acho um pouco excessivo porque, bom, enfiamos os cigarros no cinzeiro, não acho que isto incomode ninguém", comentou Stéphane, deitado debaixo de um guarda-sol na praia de Le Porge, no sudoeste da França.

Não muito longe dali, às margens do lago de Bordeaux, Céline Pouillet, de 43 anos, disse achar "incompreensível" a nova norma.

"Estamos ao ar livre (...) É ridículo", comentou a mulher, assegurando que "pensava que [a regra] começava [a vigorar] em 1º de julho e não hoje", afirmou.

Romain Boonart, banhista na praia de Le Porge, ao contrário, considerou a medida positiva. "Acho que é bom para as crianças, assim não ficam expostas à fumaça", avaliou.

Segundo as autoridades, "nos próximos dias" será publicado um novo texto que vai estabelecer como será a nova sinalização (um pictograma) destes novos "espaços lives de tabaco".

Qualquer infração será punida com "uma multa fixa de 135 euros [R$ 866,5], que pode chegar a 750 euros [R$ 4,8 mil]", informou o Ministério da Saúde que, no entanto, havia prometido no fim de maio um período educativo.