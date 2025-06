IA aprende a mentir, manipular e ameaçar seus criadores

As trapaças da IA "poderiam obstaculizar a adoção caso se multipliquem, o que supõe um forte incentivo para que as empresas [do setor] resolvam" este problema, afirma Mazeika.

Goldstein, por sua vez, menciona o recurso aos tribunais para enquadrar a IA, dirigindo-se às empresas caso se desviem do caminho. Mas ele vai além, ao propor que os agentes da IA sejam "legalmente responsabilizados" em caso "de acidente ou delito".

