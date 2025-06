Investigadores não descartam sabotagem em queda de avião na Índia

Os especialistas avaliam todas as hipóteses, inclusive a de sabotagem, na investigação sobre o acidente do Boeing 787 da Air India, que caiu em 12 de junho em Ahmedabad, no noroeste da Índia, informou um ministro hoje.

"Estão sendo examinadas todas as abordagens", declarou o ministro delegado para a aviação civil, Murlidhar Mohol, quando perguntado pelo canal de notícias NDTV sobre uma eventual sabotagem.

O acidente deixou pelo menos 279 mortos, segundo um balanço provisório revelado por uma fonte policial dois dias depois da tragédia.