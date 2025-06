João Fonseca conta com apoio da torcida brasileira em sua estreia em Wimbledon

"Felizmente, haverá brasileiros assistindo (à partida) e torcendo por mim", acrescentou Fonseca, que jogará pela primeira vez na chave principal de Wimbledon.

O atual número 54 do ranking da ATP já causou sensação no Aberto da Austrália, em janeiro, ao derrotar o russo Andrey Rublev, então top 10 do mundo, na primeira rodada. Fonseca, comparado ao lendário Roger Federer por seu estilo elegante, já contou com o apoio de seus compatriotas este ano em grandes torneios como Indian Wells e Roland Garros.

Agora, ele realizará o sonho de infância de jogar em Wimbledon, considerado por muitos o melhor torneio do circuito.

"Jogar na quadra um é simplesmente um sonho; minha primeira partida em Wimbledon", admitiu o brasileiro, que derrotou Fearnley na primeira rodada em Indian Wells em março passado.

"Para mim, este torneio é a realização de um sonho. Tudo o que se vê é perfeito. Até as flores, cada detalhe é simplesmente perfeito. Quando você vem aqui, você simplesmente vê como é incrível", acrescentou Fonseca.

"É definitivamente o meu Grand Slam favorito por causa da cultura e da história de Wimbledon. Todo garoto que joga tênis e quer se tornar profissional quer jogar aqui", concluiu.