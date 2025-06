Jovem morre de câncer após recusar tratamento e irmãos culpam mãe 'conspiracionista'

"Minha mãe é uma conspiracionista que pediu para enforcar médicos e enfermeiros", disse Gabriel, estudante na London School of Economics, explicando que cresceu rodeado por teorias conspiratórias difundidas por seus pais.

Suspensa no Twitter em 2022 por seus comentários sobre o covid, sua mãe foi reintegrada ao X em 2023, onde conta com mais de 81 mil seguidores, além de 28 mil no Facebook e 21 mil no Instagram.

Seu site oferece consultas pagas e vende sementes de damasco e vitaminas.

Gabriel Shemirani pede uma regulamentação melhor dos conteúdos médicos nas redes sociais.

"Não deveriam fazer afirmações médicas que vão contra o consenso científico, e deveria existir um órgão independente que responsabilizasse as plataformas quanto aos conteúdos médicos", afirmou.