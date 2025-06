Lando Norris (McLaren) vence GP da Áustria de F1; Bortoleto é 8º

'Mad Max', terceiro colocado no campeonato, está agora 61 pontos atrás do líder Piastri e 46 atrás do segundo colocado Norris.

Ainda lutando pelo título graças à sua consistência, o abandono de domingo é um golpe para suas chances de conquistar o quinto título mundial.

O britânico George Russell (Mercedes), vencedor na Áustria no ano passado e vindo de uma sequência brilhante após sua vitória há duas semanas no Canadá, terminou em quinto lugar, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que alcançou o melhor resultado de sua carreira na F1.

O dia também foi positivo para Gabriel Bortoleto (Sauber), que conquistou seus primeiros pontos na F1 graças ao oitavo lugar. Ele chegou perto de terminar em sétimo, mas esbarrou no veterano Fernando Alonso (Aston Martin), que defendeu sua posição contra a pressão do brasileiro, revelado na academia do espanhol.

- Colapinto penalizado -

O alemão Nico Hulkenberg (Sauber) e o francês Esteban Ocon (Haas) completaram o top 10 após um dia desastroso para o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o argentino Franco Colapinto (Alpine).