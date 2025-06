LeBron James seguirá no Lakers para sua 23ª temporada na NBA

LeBron James, grande ícone da NBA aos 40 anos, exerceu sua opção de permanecer no Los Angeles Lakers por mais uma temporada em troca de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 288,2 milhões pela cotação atual), informou a mídia americana neste domingo (29).

'King James', líder da franquia californiana desde 2018, também tinha a opção de se declarar agente livre e negociar com outras franquias ou se aposentar.

No entanto, o maior pontuador de todos os tempos da NBA optou por permanecer em quadra pela vigésima terceira temporada, de acordo com reportagens da ESPN e do The Athletic.