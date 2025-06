Milhares de bolsonaristas pedem 'justiça' em manifestação em São Paulo

Em uma fase crucial de seu processo no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente negou qualquer intenção golpista durante o aguardado cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro chegou a chamar de "canalha" no passado.

O ex-presidente, de 70 anos, é acusado de liderar uma organização criminosa, que teria conspirado para mantê-lo no poder, após perder as eleições presidenciais de outubro de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o suposto plano golpista, que previa, inclusive, o assassinado de Lula e outras autoridades, não foi concretizado por falta de apoio do alto comando militar.

- "Psicopata" -

Inelegível até 2030 por questionar, sem apresentar provas, o sistema de urnas eletrônicas, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão pelas acusações de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, entre outras. Mas ele se diz vítima de uma perseguição política, destinada a impedi-lo de se candidatar às eleições presidenciais do ano que vem.

"Existe uma justiça pra esquerda e um estado de exceção pra direita. O STF nem foi votado e está literalmente tomando posse do Brasil", disse à AFP um manifestante que se identificou como 'Julinho Coração de Leão'.