Novos bombardeios russos deixam vários civis feridos na Ucrânia

Pelo menos sete civis ficaram feridos na madrugada deste domingo (29) em novos bombardeios russos em várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades de Kiev.

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde 24 de fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão da ex-república soviética. As negociações para uma trégua estão estagnadas.

Moscou, que atualmente ocupa cerca de 20% do território ucraniano, lançou 477 drones explosivos e 60 mísseis de vários tipos na madrugada do domingo, segundo a Força Aérea ucraniana. As forças de Kiev conseguiram neutralizar 475 e 39 destas armas, respectivamente.