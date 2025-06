Onda de calor continua no sul da Europa, onde autoridades pedem que população se proteja

"No futuro, espera-se que as temperaturas e os extremos térmicos aumentem ainda mais, portanto, teremos que nos acostumar com picos de temperatura ainda mais altos do que os atuais", disse ela à AFP.

Na Espanha, várias regiões, sobretudo no sul, sudoeste e nordeste, permaneciam em alerta laranja neste domingo, o segundo mais perigoso, e muitos pontos poderiam voltar a ultrapassar os 40ºC.

"Muita cautela com as altas temperaturas: este é um fenômeno meteorológico adverso, que representa um risco para pessoas expostas e/ou vulneráveis", alertou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) em sua conta no X.

- Aves em risco -

Em Portugal, várias áreas na região sul do país, incluindo a capital, Lisboa, permanecerão em alerta vermelho até a noite de segunda-feira, devido à possível "persistência de valores de temperatura máxima extremamente altos", de acordo com o site do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"Aconselhamos as pessoas a se refrescarem, mas ainda tivemos casos de insolação e queimaduras", disse a farmacêutica Sofia Monnteiro à AFPTV.