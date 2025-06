Polícia encontra 381 corpos amontoados em crematório no México

Policiais investigadores encontraram 381 cadáveres amontoados em um crematório particular em Ciudad Juárez, no norte do México, informou o Ministério Público local neste domingo (29). As autoridades atribuíram a situação a uma negligência dos administradores do negócio.

"Foi feita a contagem geral. Preliminarmente, temos 381 corpos que não foram cremados", disse à AFP Eloy García, coordenador de comunicação do Ministério Público de Chihuahua, onde fica Ciudad Juárez.

str-jla/db/mvv/ic