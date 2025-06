PSG goleia Inter Miami (4-0) e avança às quartas de final da Copa de Clubes

Embora a torcida presente no majestoso Mercedes-Benz Stadium demonstrasse reverência e carinho por ele, aplaudindo sempre que entrava em ação, o camisa 10 teve apenas lampejos num duelo de diferenças abismais e com uma carga emocional, já que houve o reencontro do 'Quarteto Fantástico' do Inter Miami com Luis Enrique, seu ex-técnico no Barcelona.

- Rolo compressor parisiense -

As esperanças daqueles que queriam que Messi, de 38 anos, vingasse sua infeliz passagem pelo clube da capital francesa devem ter evaporado rapidamente, pois ficou claro desde o início que o time da Flórida não tinha as armas necessárias para deter os atuais reis da Europa.

Com grande atuação de Bradley Barcola, cerebral e capaz de desequilibrar, e o trio de meio-campistas completamente conectado, o PSG rapidamente encaminhou a vitória, explorando as fragilidades do lado direito do Inter Miami.

O português Vitinha cobrou falta na área e encontrou livre seu compatriota João Neves, que mergulhou de cabeça e bateu pela primeira vez o goleiro argentino Oscar Ustari.

Ele repetiria o feito meia hora depois, chutando a bola para o fundo das redes após uma assistência do espanhol Fabián Ruiz, em uma jogada que começou com uma bela jogada de Barcola na entrada da área.