Reconstruído, City enfrenta o invicto Al Hilal nas oitavas da Copa de Clubes

A renovação do City será posta à prova pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, também invicto em seu grupo após uma grande atuação no empate de estreia contra o Real Madrid.

Inzaghi, que chegou recentemente após quatro temporadas de sucesso na Inter de Milão, conta com jogadores com vasta experiência no futebol europeu, como o lateral português João Cancelo, um velho conhecido de Guardiola no City.

O francês Kalidou Koulibaly, ex-zagueiro do Napoli, comanda a defesa, e o português Ruben Neves e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic controlam o meio de campo.

No ataque, Inzaghi terá que substituir o capitão Salem Al-Dawsari, que abriu o placar na vitória de 2 a 0 sobre o Pachuca na quinta-feira, devido a uma lesão na coxa que o afastou do restante do torneio.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson - Manuel Akanji, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Aït-Nouri - Rodri (ou Ilkay Gündogan), Tijani Reijnders, Bernardo Silva (ou Ryan Cherki) - Savinho, Jeremy Doku e Erling Haaland. Técnico: Josep Guardiola.