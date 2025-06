Senado americano inicia debate sobre projeto orçamentário de Trump

Os democratas, opositores ferrenhos ao projeto de lei e à agenda de Trump, queriam ler o texto completo em voz alta antes do início do debate.

Com quase 1.000 páginas, levaria cerca de 15 horas para que o texto fosse lido em sua totalidade.

"Os republicanos não dirão aos Estados Unidos o que está no texto", disse o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, "e é por isso que os democratas estão pressionando para que ele seja lido do início ao fim".

Se for aprovado no Senado, o projeto será enviado novamente à Câmara dos Representantes para aprovação, onde os republicanos poderão enfrentar opositores em seu próprio campo.

Os republicanos estão divididos em relação aos cortes no Medicaid, o programa de assistência médica para os mais pobres, que deixaria dezenas de hospitais rurais sem recursos financeiros e cerca de 8,6 milhões de pessoas sem cuidados médicos.

O projeto de lei também reverteria muitos dos incentivos fiscais para as energias renováveis que foram implementados pelo antecessor de Trump, Joe Biden.