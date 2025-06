Trump ataca vencedor das primárias democratas em NY: 'comunista puro'

"Acho que é muito ruim para Nova York", acrescentou o presidente americano, que cresceu na cidade, onde construiu seu império imobiliário.

"Se ele conseguir vencer, eu serei presidente e ele terá que fazer a coisa certa [ou] não receberá dinheiro" do governo federal, advertiu.

A Casa Branca de Trump ameaçou repetidamente cortar fundos para cidades americanas lideradas por democratas caso se oponham às suas políticas, incluindo as chamadas cidades santuário, que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração.

Também convidado para programas de TV neste domingo, Mamdani afirmou que manteria "absolutamente" o status de Nova York como cidade santuário para que "os nova-iorquinos possam sair das sombras e entrar plenamente na vida da cidade à qual pertencem".

Questionado diretamente no programa "Meet the Press", da NBC, se ele é comunista, Mamdani, nascido em Uganda há 33 anos, respondeu: "Não, não sou".

"E já tive que começar a me acostumar com o fato de que o presidente falará sobre como eu pareço, como eu soo, de onde sou, quem sou", disse o candidato, ao destacar que Trump quer "desviar" a atenção de suas propostas.