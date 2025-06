Trump diz que EUA se dá bem com a China

O presidente americano, Donald Trump, minimizou, neste domingo (29), as acusações de atos hostis da China contra os Estados Unidos e garantiu "se dar bem" com o gigante asiático, justamente quando Washington e Pequim acabam de concordar com um marco geral para atenuar suas diferenças comerciais.

"Nós nos damos bem com a China. Acho que se dar bem com a China é uma coisa muito boa", declarou o republicano durante uma entrevista no programa "Sunday Morning Futures" do canal Fox News.

A jornalista Maria Bartimoro enumerou várias "coisas" atribuídas à China contra os Estados Unidos, como o hackeamento do sistema de telecomunicações, o roubo de propriedade intelectual, a epidemia de covid-19 e o envio de fentanil, mas Trump relativizou essas alegações.