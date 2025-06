Aldeia sérvia afirma ser a origem do primeiro vampiro

"Era um dia de junho ou julho. Chamaram um padre e abriram o túmulo", explica Mirko Bogicevic, cuja família vive em Kisiljevo há onze gerações.

"Encontraram um corpo completamente intacto. Quando cravaram uma estaca de madeira em seu coração, sangue fresco começou a fluir de sua boca e ouvidos. Todos ali perceberam que não era brincadeira", diz o ex-prefeito da aldeia e biógrafo não oficial de Petar Blagojevic.

"Ele provavelmente era um homem comum que teve a sorte ? ou o azar ? de se tornar um vampiro. Tudo o que sabemos sobre ele é que veio de Kisiljevo, e seu nome aparece em registros por volta de 1700", continua, segurando um exemplar do Wienerisches Diarium de 21 de julho de 1725, o diário da corte vienense.

O artigo marca o início do mito do vampiro de Kisiljevo.

Com base nos relatos de médicos e militares austríacos, a história provavelmente surgiu de um erro de tradução, afirma Clemens Ruthner, diretor do Centro de Estudos Europeus do Trinity College, em Dublin.

"Existe uma antiga palavra búlgara, Upior, que significa 'pessoa má'. Na minha opinião, os moradores a murmuraram e os médicos a interpretaram mal, escrevendo 'vampiro' em seus relatórios", explica Ruthner.