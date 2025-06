Após cessar-fogo com Irã, aumenta a pressão para que Netanyahu encerre guerra em Gaza

Gil Dickman, um proeminente ativista que luta para que Israel garanta a libertação dos reféns, disse à AFP que, embora "a operação no Irã tenha sido um sucesso", Netanyahu "não pode fazer com que as pessoas se esqueçam de sua responsabilidade" de impedir o ataque do Hamas em 2023.

A prima dele, Carmel Gat, foi feita refém no ataque e morreu no cativeiro. Seu corpo foi encontrado em Gaza e levado para Israel em agosto.

"Os terríveis fracassos e o abandono dos reféns não serão esquecidos", disse Dickman. Para ele, há uma "oportunidade de acabar com a guerra", depois que Trump afirmou no sábado que Netanyahu está negociando com o Hamas a libertação dos reféns e pediu no domingo um acordo sobre Gaza.

"Não pudemos salvar minha prima, mas ainda podemos salvar aqueles que ainda estão vivos em Gaza", afirmou Dickman.

A ofensiva de represália de Israel contra o Hamas matou pelo menos 56.500 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiável.

