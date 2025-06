Dalai Lama celebra 90 anos e sugere que haverá um sucessor

O Dalai Lama deu a entender nesta segunda-feira (30) que, após sua morte, um sucessor será nomeado para continuar sua luta pela liberdade do Tibete, no início das comemorações de seu 90º aniversário em seu exílio no norte da Índia.

Em seu tradicional manto vermelho e amarelo, o líder espiritual dos tibetanos compareceu diante de milhares de membros de sua comunidade e seguidores de todo o mundo reunidos em seu mosteiro em McLeod Ganj.

O Dalai Lama, que completará 90 anos em 6 de julho, é o líder do budismo tibetano e é considerado por seus seguidores a 14ª reencarnação dessa posição de 600 anos.