Dalai Lama completa 90 anos e tibetanos enfrentam incerteza sobre sua eventual sucessão

Agora, perto de completar 90 anos em 6 de julho, o Dalai Lama deve anunciar se terá um sucessor em meio aos temores de que a China tentará influenciar o processo.

As celebrações começarão na segunda-feira em McLeod Ganj, o distrito indiano nas encostas do Himalaia onde o líder espiritual mora e sede do governo tibetano no exílio.

Mas todas as atenções estão voltadas para o discurso que o Dalai Lama fará na quarta-feira para sua comunidade.

Embora nenhum trecho do discurso tenha sido antecipado, o líder budista afirma há algum tempo que aproveitará seu aniversário para estabelecer as bases do que pode acontecer com seu cargo após sua morte.

Nascido em 1935, aos 2 anos ele se tornou o líder espiritual e político dos tibetanos após ter sido identificado, como determina a tradição, como a reencarnação de seu antecessor. Recebeu então o nome de Tenzin Gyatso.

Em 2011, entregou sua autoridade política a um governo no exílio eleito democraticamente entre 130.000 tibetanos e, já naquela época, afirmou que estabeleceria as regras para sua sucessão enquanto estivesse física e mentalmente apto.