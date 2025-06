Emboscada: suspeito incendeia floresta, atira contra bombeiros e morre nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos informaram na noite de domingo (29) que encontraram o corpo do suposto autor do ataque a bombeiros no estado de Idaho, no noroeste do país, que deixou dois mortos.

"Com base em informações preliminares, acreditamos que foi o único atirador", disse o xerife do condado de Kootenai, Robert Norris, em entrevista coletiva, acrescentando que "neste momento, não há ameaça à comunidade".

O corpo foi encontrado na área da emboscada contra os bombeiros, segundo um comunicado anterior do departamento do xerife Norris.