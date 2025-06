EUA anuncia que desmantelou fraude de US$ 11 bilhões em seguros de saúde

O caso mais significativo, divulgado na semana passada, envolve uma rede com sede na Rússia que fraudou o Medicare, o programa de seguro de saúde para pessoas com mais de 65 anos, usando dados pessoais roubados de mais de um milhão de americanos.

A rede apresentou pedidos de indenização no valor de US$ 10,6 bilhões (R$ 58 bilhões) para vários dispositivos médicos no nome desses pacientes sem o conhecimento deles.

No total, 19 pessoas foram acusadas por este caso nos Estados Unidos, 12 das quais foram presas, incluindo quatro na Estônia, informou o Departamento de Justiça americano em comunicado nesta segunda-feira.

"Observamos uma tendência alarmante de organizações criminosas transnacionais que participam de esquemas criminosos cada vez mais sofisticados e complexos que fraudam o sistema de saúde americano", disse Galeotti, acrescentando que os indiciados operam na Rússia, no Leste Europeu, no Paquistão e em outros países.

Entre os 324 acusados estão "96 profissionais de saúde licenciados, incluindo 25 médicos", disse Christopher Delzotto, chefe da unidade do FBI, a polícia federal, encarregada de combater a fraude em planos de saúde.

Mehmet Oz, administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, pediu a "ajuda" dos americanos para combater a fraude.