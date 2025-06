Irã exige que EUA descarte novos bombardeios para retomar negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu na sexta-feira que voltará a bombardear o Irã se o país enriquecer urânio a níveis que lhe permitam fabricar armas nucleares.

Segundo a agência de supervisão nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Irã é o único Estado sem armas nucleares que enriquece urânio a um nível alto (60%), muito acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo internacional de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.

Para fabricar uma bomba atômica, é necessário um nível de enriquecimento de 90%, segundo a AIEA.

"Pode-se debater qual nível, pode-se debater a capacidade, mas dizer que não se deve enriquecer, que deve haver enriquecimento zero, e que, se não houver acordo, haverá bombardeios, isso é a lei da selva", afirmou o diplomata.