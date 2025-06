Fluminense vence Inter de Milão (2-0) e vai às quartas da Copa de Clubes

Renato também fez mudanças, colocando Hércules e Lima.

Quase no final do jogo, a Inter reagiu. Lautaro Martínez teve duas oportunidades. Na primeira, Fábio defendeu; na segunda, a bola bateu na trave. Nos acréscimos, Dimarco também acertou o travessão, no melhor momento dos 'nerazzurri'.

"No segundo tempo, tentamos mudar um pouco mais as coisas, tentamos jogar mais por fora, fazer mais cruzamentos. Depois, também tentamos construir com dois atacantes, num 4-4-2. Tentamos até o fim, mas não foi o nosso dia", resumiu o técnico da Inter, Cristian Chivu.

Mas num contra-ataque rápido, Hércules carregou a bola, entrou na área e bateu de esquerda para sacramentar a vitória e a classificação tricolor.

No último duelo entre um brasileiro e um europeu nas oitavas de final da Copa de Clubes, o Fluminense mandou de volta para casa um gigante do 'Velho Continente'.

"A Inter é uma grande equipe. Tem muito mais dinheiro que a gente, mas dentro de campo são 11 contra 11. O grupo acreditou, lutou, ficou focado os 90 minutos", disse Renato após a partida.