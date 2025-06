França condena nove homens por naufrágio de migrantes em 2022

Por esta tragédia, um tribunal de Lille, no norte da França, julgou nove homens, três deles à revelia, por "tráfico de pessoas" e "homicídio culposo", entre outras acusações.

Os três acusados ausentes foram condenados a 8 anos de prisão e os outros seis receberam uma pena de 7 anos, juntamente com multas de até 100.000 euros (640 mil reais) e a proibição de permanecer na França.

O piloto, um menor senegalês, foi condenado a nove anos de prisão no Reino Unido, segundo a procuradoria francesa. Um décimo homem, detido na Bélgica, será julgado mais tarde.

O tribunal francês justificou sua sentença com a "gravidade dos fatos", o "caráter particular" do contexto deste naufrágio e o fato de que os acusados continuaram com suas atividades ilegais.

Os socorristas franceses e britânicos conseguiram resgatar, então, 39 pessoas do Afeganistão, Índia e Albânia após o naufrágio em águas com uma temperatura em torno de 10 graus.

Milhares de migrantes costumam usar esta rota pelo Canal da Mancha a bordo de embarcações precárias. Pelo menos 17 perderam a vida desde o início de 2025, após 78 no ano anterior.