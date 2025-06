Júri do julgamento contra 'Diddy' Combs começa a deliberar

Eles analisarão os depoimentos das 34 testemunhas que depuseram no julgamento de dois meses, assim como milhares de registros telefônicos, financeiros e de e-mail.

Combs, de 55 anos, pode pegar prisão perpétua se for condenado.

A defesa lembrou que as mulheres que agora o acusam, que participaram de orgias sexuais com profissionais do sexo pagas e organizadas pelo magnata, eram adultas e tomaram suas próprias decisões.

Duas das denunciantes - a cantora Casandra "Cassie" Ventura e outra ex-parceira que testemunhou sob um pseudônimo - tinham relacionamentos de longa data com o fundador da Bad Boy Records.

A defesa trabalhou para minar sua credibilidade, alegando que eles fizeram isso por dinheiro e prazer, e refutou a acusação mais grave, a de extorsão.

A acusação, que no sistema americano é o promotor, disse que Combs se sentia "intocável" de sua posição privilegiada de poder.