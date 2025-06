Governo Trump processa Los Angeles por ser cidade santuário de proteção a imigrantes

A administração do republicano Donald Trump processou, nesta segunda-feira (30), a autoridade de Los Angeles por suas políticas de proteção aos imigrantes, à medida que aumentam as batidas migratórias promovidas por Washington.

O Departamento de Justiça qualificou como "ilegais" as políticas de Los Angeles, declarada por suas autoridades democratas como "cidade-santuário" para imigrantes, e afirmou que as mesmas "interferem com a aplicação das leis de imigração do governo federal".

"As políticas de (cidade) santuário foram a causa da violência, caos e ataques às forças de ordem que os americanos recentemente viram em Los Angeles", disse a procuradora-geral Pamela Bondi em um comunicado.