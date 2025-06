IA aprende a mentir, manipular e ameaçar seus criadores

As travessuras da IA "podem dificultar sua adoção se se multiplicarem, o que representa um forte incentivo para que as empresas [do setor] resolvam" esse problema, de acordo com Mazeika.

Goldstein, por sua vez, sugere recorrer aos tribunais para controlar a IA, processando as empresas se seus serviços desviarem do caminho. Mas vai além, propondo que os agentes de IA sejam "legalmente responsáveis" "em caso de acidente ou crime".

© Agence France-Presse