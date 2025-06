Mar Mediterrâneo bate próprio recorde em junho, com temperatura da água em 26ºC

O Mar Mediterrâneo experimentou no domingo (29) sua temperatura de superfície mais quente já registrada para um mês de junho, a 26,01º C em média, segundo dados do programa europeu Copernicus analisados pela agência meteorológica francesa.

"Nunca medimos uma temperatura média tão quente em um mês de junho, durante o dia" na bacia mediterrânea, declarou à AFP Thibault Guinaldo, pesquisador do Centro de Estudos em Meteorologia Satelital (CEMS) de Lannion (Côtes d'Armor).

A temperatura média do Mediterrâneo atualmente é superior em aproximadamente 3 graus em comparação com os valores sazonais para o período 1991-2020, com anomalias que superam os 4 graus ao redor das costas francesas (Golfo de Leão) e espanholas (Ilhas Baleares), precisou.