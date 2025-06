Meta paga caro para atrair talentos da IA em meio ao ceticismo

Em estado de alerta máxima, Mark Zuckerberg e a Meta estão gastando bilhões para reforçar sua equipe de inteligência artificial (IA) e voltar à corrida, uma estratégia que gera ceticismo.

Em meados de junho, o império americano das redes sociais não hesitou em gastar mais de 14 bilhões de dólares (R$ 76,3 bilhões) para adquirir uma participação de 49% na Scale AI, especializada no armazenamento de dados utilizados para desenvolver modelos de IA.

Segundo vários meios americanos, o grupo, com sede em Menlo Park (Califórnia), estava em contato previamente com o cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, assim como com o Perplexity AI, autoproclamado rival do Google, e com a promessa da IA em vídeo, Runway.