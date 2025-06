México celebrará 700 anos da cidade asteca Tenochtitlán com ópera em náhuatl

O México celebrará os 700 anos da fundação de Tenochtitlán, a antiga cidade asteca estabelecida onde hoje se localiza a capital do país, com uma ópera na língua náhuatl, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (30).

O governo da presidente esquerdista Claudia Sheinbaum, que pediu à Espanha que se desculpe pelos abusos cometidos durante a conquista, dedicará o mês de julho para comemorar o estabelecimento dos mexicas no território da atual Cidade do México, ocorrido por volta de 1325, segundo fontes oficiais.

A ópera "Cuauhtemóctzin" narra "a heroica defesa de Tenochtitlán" diante dos conquistadores espanhóis em 1521 e será apresentada no Palácio de Belas Artes e no Zócalo, principal praça pública do país, por motivo dos festejos, detalhou a prefeita da capital, Clara Brugada, cujo governo produz a obra.