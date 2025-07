Monterrey aposta em Sergio Ramos para frear Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes

Ele foi titular nas três partidas do time do técnico Domènec Torrent no Grupo E, em que terminou invicto contra Inter de Milão (1-1), River Plate (0-0) e Urawa Red Diamonds (4-0). E ele certamente liderará os mexicanos no encerramento das oitavas de final, no majestoso Estádio Mercedes-Benz nesta terça-feira às 22h (horário de Brasília).

"No meu caso, poucos meses após a minha chegada, poder dar o meu melhor em uma Copa de Clubes de tão alto nível, com as maiores equipes do mundo, é um ponto positivo", disse ele após garantir a classificação para as oitavas de final.

- Camisa 93 -

Desde que chegou a Monterrey, onde se juntou aos seus compatriotas Sergio Canales e Oliver Torres, e agora com o técnico Torrent, o premiado ex-zagueiro do Real Madrid se destacou ao escolher a camisa 93, incomum no futebol.

O número é altamente simbólico em sua carreira, na qual conquistou 29 títulos: foi o minuto em que marcou, de cabeça, como quase sempre, o gol que levou a final da Liga dos Campeões de 2014 para a prorrogação, vencida pelos 'merengues' contra o Atlético de Madrid em Lisboa.

Ele já marcou também de cabeça na Copa do Mundo de Clubes, em sua estreia contra a Inter, em uma jogada trabalhada com o novo técnico Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola.