Morre uma das vítimas de ataque a manifestação judaica nos EUA

Uma mulher de 82 anos, vítima do ataque a uma manifestação nos Estados Unidos pela libertação dos reféns israelenses em Gaza ocorrido no começo de junho, faleceu devido a seus ferimentos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (30).

Karen Diamond "morreu tragicamente por consequência dos ferimentos severos que sofreu durante o ataque", disse em comunicado o condado de Boulder, onde aconteceu o incidente.

Em 1º de junho, em um parque desta cidade do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, uma manifestação do movimento "Run for Their Lives" a favor da libertação dos israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas em Gaza foi atacada com coquetéis molotov.