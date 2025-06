Netanyahu visitará Casa Branca em 7 de julho

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 7 de julho na Casa Branca, informou nesta segunda-feira (30) à AFP um funcionário americano, em meio a pressões de Washington por um cessar-fogo em Gaza.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou anteriormente que Netanyahu havia "manifestado interesse" no que seria seu terceiro encontro com Trump desde que o republicano retornou ao poder em janeiro, e que ambas as partes negociavam uma data.

